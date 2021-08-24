الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية حتى إشعار آخر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تمديد مدة التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي حتى اشعار آخر.

ويأتي قرار سعيد مع انقضاء مدة الثلاثين يوماً التي حددها في مرحلة أولى لفترة التدابير الاستثنائية والتي تشمل تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

ولم يعين الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، حتى اليوم رئيس وزراء جديد كما لم يعرض أي برنامج لإدارة المرحلة.

وكرر الرئيس سعيد في خطاباته بأنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء، في مؤشر على رغبته في طرح اصلاحات سياسية قد تطال النظام السياسي وربما الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت الرئاسة، الاثنين، إن الرئيس سيتوجه ببيان إلى الشعب في الأيام القادمة.