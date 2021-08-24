رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يهاجم أردوغان مجدداً

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

هاجم زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان.



ومن خلال عدة تدوينات على تويتر، قال كيليتشدار أوغلو إن أردوغان يخرج من أداء الصلاة، ويبدأ في السب والهجوم، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما يمكن أن يقوله عن أردوغان.

وأضاف كيلتشدار أوغلو أن أردوغان يسخر من قيم الأمة التركية، بسبب ما يقوم به.

يتابع زعيم المعارضة: “قلت في برنامج تلفزيوني “سنستقبل طالبي اللجوء، هذه مسألة تضر بالحضارة؛ بعد نصف ساعة تستيقظ – يا أردوغان- وتقول، نبني جدارًا على الحدود”. أنت لا تدرك ما تقوله”.

وطالب كيليتشدار أوغلو الرئيس التركي بإجراء استفتاء شعبي يسأل فيه الشعب التركي حول موافقتهم على قبول اللاجئين أم لا.

كيليتشدار أوغلو الذي أكد أن أردوغان لا يستطيع رؤية شعبه من القصور، أشار إلى أن أردوغان عرض الهيكل الديموغرافي لتركيا للخطر علنًا.

وأنهى زعيم المعارضة حديثه قائلا: “بما أنك تجنبت الانتخابات أيضًا، لا يستطيع شعبنا أن ينقل لك رأيه الحقيقي في الوقت الحالي. ولكن في يوم من الأيام سترى أنك ستواجه الحقيقة!”.