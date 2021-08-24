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زعيم المافيا التركية يواصل الهجوم على أردوغان ونظامه

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

هاجم زعيم المافيا التركية، سادات بكر، وزير الداخلية، سليمان صويلو، لصمته على إهانة عضوة بحزب العدالة والتنمية للشرطة.

 

وتصدر فيديو يبرز إهانة النائبة البرلمانية، والعضو في حزب العدالة والتنمية، زينب غول يلماز، الشرطة، وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وقال سادات بكر، لوزير الداخلية في تغريدة على «تويتر»: «إنها مسألة شرف. انظر يا سليمان إلى ما قالته نائبة مرسين إلى شرطتنا، وبعدها جرى عزل الشرطيين. أين شرفك؟ لو كان نائب من المعارضة هو من فعل ذلك لكنتم أحدثتم الفوضى».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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