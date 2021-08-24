تقرير يكشف عن قمع أردوغان المستمر ضد الأتراك

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

اعتقلت السلطات التركية 3 مواطنين على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، أثناء محاولتهم العبور نحو اليونان.



وذكر موقع صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الإلكتروني الذي أورد الخبر أن فرق مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بإدارة شرطة ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، ألقت القبض على ثلاثة مواطنين في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود أثناء محاولة دخول اليونان.

وأشار بيان صادر عن شرطة أدرنة أنه عند إجراء التحقيقات اتضح أن الثلاثة، ينتمون لجماعة غولن.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، -كما تسميها المعارضة -أطلقت تركيا حملة أسمتها "تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو وقف حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، عن العمل تعسفيا، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول "المحاولة الانقلابية" الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.