شكرا لقرائتكم خبر عن 1509 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 239 ألفا و 287حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز القول إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2228 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي، بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 3ر26 مليون شخص، أي نحو 2ر51 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 28ر12 مليون شخص على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.