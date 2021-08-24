شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب اليمن بالأمم المتحدة يفضح إرهاب الحوثي.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي :"إن استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وإطلاق الزوارق المفخخة المسيّرة وزراعة الألغام البحرية والقرصنة، بات يمثل خطرًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي واستهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي في أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأشار السفير السعدي، في بيان له، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الوضع في اليمن، إلى استغلال الميليشيا المدعومة من إيران، لاتفاق ستوكهولم لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة الحديدة الساحلية، لافتا الانتباه إلى إحباط العشرات من الهجمات المخطط لتنفيذها من قبل الميليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني، بالإضافة إلى فرض القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها".

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدعوة إلى نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين، وقال عن ذلك أصبح مسألة ضرورية حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها.