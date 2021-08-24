شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 35 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 94687 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين‭، ‬اليوم الثلاثاء، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في البر الرئيسي أمس الاثنين ارتفاعا من 21 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج، باستثناء حالة واحدة، ولم تسجل الصين أي إصابة ناجمة عن عدوى محلية في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ تسع حالات انخفاضا من 16 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 94687 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.