بالأمن الداخلي وحراسة المسؤولين.. مصر تدرب عناصر بالشرطة السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر 105 من منسوبي الشرطة السودانية الإثنين، إلى مصر لتلقي دورات تدريبية متقدمة في مجالات البحث الجنائي وحراسة الشخصيات الهامة.

ومن المقرر أن تتلقى عناصر الشرطة السودانية تدريبات في عمليات الأمن الداخلي والتخطيط لإدارة مسرح العمليات القتالي في المناطق المفتوحة.



ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن مصدر مسؤول بالشرطة أن إبتعاث هؤلاء العناصر يأتي في سياق بروتوكول تدريبي مع قوات الشرطة المصرية.



وأشار المصدر إلى أن البعثة تضم 15 ضابط و90 فردا من الرتب الأخرى بالشرطة السودانية، وسوف يتلقون تدريبات في هذه المجالات على مدار 3 أسابيع.

ووفق المخطط التدريبي فإن هذه الفترة تتخللها العديد من المناشط المصاحبة في المجالات الرياضية والثقافية وتدريبات الرماية على عدد من أنواع الأسلحة بجانب البرامج والأنشطة السياحية.



وتعكس هذه الأنشطة مستوى التطور في التعاون العسكري بين مصر والسودان، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين ازدهار تاريخي، وفق مهتمين.





وفي السياق، تستقبل نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون التدريب السوداني الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق بمكتبه الإثنين، العميد أركان حرب حسام محمد علوان الملحق العسكري بسفارة مصر لدى الخرطوم.



وتطرق اللقاء لسبل دعم وتطوير التعاون والتنسيق في مجالات التدريب المختلفة بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية.

وتمنى نائب رئيس الأركان، للملحق التوفيق في بداية مسيرته العملية بوطنه الثاني السودان، مؤكداً استعداده للتعاون وترقية العلاقات التدريبية.

