شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجدداً.. زعيم المافيا التركية يهاجم وزير الداخلية التركي ونظام أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

هاجم زعيم المافيا التركية، سادات بكر، وزير الداخلية، سليمان صويلو، لصمته على إهانة عضوة بحزب العدالة والتنمية للشرطة.



وتصدر فيديو يبرز إهانة النائبة البرلمانية، والعضو في حزب العدالة والتنمية، زينب غول يلماز، الشرطة، وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سادات بكر، لوزير الداخلية في تغريدة على «تويتر»: «إنها مسألة شرف. انظر يا سليمان إلى ما قالته نائبة مرسين إلى شرطتنا، وبعدها جرى عزل الشرطيين. أين شرفك؟ لو كان نائب من المعارضة هو من فعل ذلك لكنتم أحدثتم الفوضى».