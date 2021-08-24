شكرا لقرائتكم خبر عن 8 برامج فرعية ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم، بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل فى كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن الاستثمار فى طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال المشاركة الإيجابية فى العمل العام والمساهمة الفعالة فى سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.
ويضم برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية البرامج الفرعية التالية:
1- برنامج دعم الأسر المنتجة لزيادة الدخل والحفاظ على التراث
2- برنامج التكوين المهنى والحرفى للنشء والشباب
3- برنامج تنمية المجتمعات المحلية وإعلاء المشاركة المجتمعية
4- برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل
5- برنامج التنمية الاقتصادية للمرأة والشباب فى المناطق الريفية والحضرية
6- برنامج البحوث وإدارة المعرفة
7- برنامج الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات
8- برنامج بحوث مكافحة وعلاج الإدمان