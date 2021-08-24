8 برامج فرعية ضمن برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. اعرفها

القاهرة - سامية سيد - يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم، بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل فى كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن الاستثمار فى طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلال المشاركة الإيجابية فى العمل العام والمساهمة الفعالة فى سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع