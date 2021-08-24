"عطلوا حركة المرور في البحيرة".. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بحركات استعراضية بالدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بالبحيرة بحركات استعراضية معرضين حياة المواطنين للخطر.

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية وإحدى مركبات "التوك توك" بحركات استعراضية والسير بسرعات عالية بأحد شوارع مدينة شبراخيت بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص– مقيمين بمدينة شبراخيت، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات" ، مركبة توك توك المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيادتهم الدراجتين ومركبة "التو توك" دون ترخيص، وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو وعرضه على موقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب عالية من المشاهدات من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​