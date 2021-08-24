محمد الفلاح - تجدد القصف الحوثي على أحياء سكنية في التحيتا بالحديدة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الاثنين، قصفها على الأحياء السكنية في مدينة التُحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.



وذكر سكان محليون، أن الميليشيات الحوثية، استهدفت بعدد من قذائف الهاون، منازل المواطنين في حي الجروبة السكني شرقي المدينة.

وأضافوا أن الميليشيا فتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة بصورة كثيفة صوب الأحياء السكنية الواقعة على أطراف مدينة التحيتا.

ووفق المصادر، تسبب القصف الحوثي، بحالة من الفزع والهلع في أوساط السكان لا سيما النساء والأطفال، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين.

ورفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها السافرة للهدنة الأممية في الحديدة، ضاربة بالمعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط، وذلك في تحدٍّ صارخ منها للمجتمع الدولي، بحسب إعلام القوات المشتركة.