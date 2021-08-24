محمد الفلاح - غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.



ونفذ الطران الإسرائيلي عدة غارات جوية على مواقع لفصائل فلسطينية في مدينة غزة وخان يونس (جنوب القطاع) وفي جباليا (شمال) وموقع عسقلان (شمالي قطاع غزة)، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينيةمضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً عن الغارات ذكر فيه أنه أغار على "أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، رداً على البالونات الحارقة".

وأضاف أن "مقاتلات سلاح الجو استهدفت موقعاً لانتاج الأسلحة تابع لمنظمة حماس" في خان يونس، و"فتحة نفق" في جباليا، بالإضافة إلى "موقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض يتواجد بالقرب من مواقع مدنية في الشجاعية، وتحديداً بالقرب من مدرسة".

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهار الاثنين من قطاع غزّة تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

وتحمّل اسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدرها القطاع.

يأتي هذا بينما أصيب نحو 41 فلسطينياً السبت بينهم طفل بجروح خطيرة، بنيران إسرائيلية خلال مواجهات دارت على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع.

واعلن الجيش الاسرائيلي أن "جندياً من حرس الحدود الاسرائيلي اصيب بجروح خطيرة بنيران حيّة انطلقت من غزة.

وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحماس وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمر 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل.