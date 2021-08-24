شكرا لقرائتكم خبر عن الرأسمالية الحالية تمهد الطريق لعصر الندرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «ناشيونال إنترست» الأمريكية: إن انحراف الرأسمالية يمكن أن يمهد الطريق لعصر الندرة، مشيرة إلى أن التصنيع والاقتصاد سيصبحان من بقايا حقبة ماضية.

وبحسب مقال لـ«يورجن أورستروم مولر»، وهو وزير دولة سابق بالدانمارك، قبل التصنيع كانت المجتمعات ثابتة.

وأضاف: بعد ذلك، أصبح النمو هو القاعدة الجديدة، أدرك كارل ماركس أن رأس المال سوف يتفوق على العمالة ويتعدى على حصة متزايدة باستمرار من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يقلل من القوة الشرائية لغالبية الناس ويقلل من حجم السوق.

وأردف: ما لم يتم العثور على أسواق جديدة بشكل مستمر، فإن الرأسمالية ستنهار بسبب انخفاض الطلب، مما يجبر رواد الأعمال على سحب الاستثمار، والذي لا يمكن تمييزه عن انهيار رأس المال، وهو ناقوس موت للرأسمالية.

وتابع: من ثم، فكر ماركس في إمكانية بقاء الرأسمالية، يمكن العثور على الإجابة من خلال فحص التاريخ الاقتصادي منذ الثورة الصناعية، يمكن تقسيم الرأسمالية إلى 3 مراحل مع ظهور مرحلة رابعة.

ولفت إلى أنه في المرحلة الأولية، كان النمو المحلي مرتفعًا بما يكفي لمنح العمال أجورًا أعلى، مما جعل حياتهم أفضل، على الرغم من انخفاض نصيبهم من الدخل القومي، ولكن مع تلاشي النمو، فقد العمال القوة الشرائية لأن الثروة الناتجة عن النمو ذهبت إلى الرأسماليين، وليس العمال.

ومضى يقول: كان الاستعمار استجابة لذلك، حيث حققت الرأسمالية غزوات في بلدان لم تمس بعد.

وتابع: في سبعينيات القرن الماضي، تم إنقاذ الرأسمالية المريضة بشكل متناقض من قبل دولة شيوعية حتى الآن، الصين، بدأ ذلك المرحلة الثالثة، مع التحول إلى اقتصاد السوق كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي للصين.

وبحسب الكاتب، تم تأجيل كيفية التوفيق بين ذلك والاشتراكية وتقاسم التكلفة والمنافع مع الدول الصناعية القائمة حتى أصبحت الصين شريكًا على قدم المساواة، حيث وافقت على نموذج يوجه نصيب الأسد من الغنائم إلى البلدان التي تخترع الرأسمالية.

وتابع: قبل عقد أو عقدين، غيرت الصين مسارها، حيث تسعى إلى تقاسم الفوائد العالمية المتدفقة من فتح السوق الصينية بطريقة منصفة. المعركة الآن على حصص السوق.

وأضاف: قد تبدأ المرحلة الرابعة في الظهور في غضون عقد أو عقدين عندما تدخل دول مثل الهند وربما إفريقيا الأكثر أهمية في اللعبة، قد يكون تكاثر الأسواق قويا بما يكفي لسحب الرأسمالية من حالة الركود، لعدة عقود، ستتمكن البلدان الرأسمالية القائمة، بما في ذلك الصين هذه المرة، من اكتساب المزايا، ولكن عندما يكون للوافدين الجدد مطالب بحصص، كما تفعل الصين الآن، فإن الرأسمالية ستنهار.

ونوه بأن التكنولوجيا دفعت غالبية سكان العالم إلى الاعتماد الكامل على حفنة من المشغلين الاقتصاديين الذين يحتكرون الدخل والثروة العالميين.

ونبه إلى أن في ظل حالة تعيش فيها الأعمال التجارية في منافسة حادة ستؤدي إلى تقليص إنفاق العمال وتقليص أجور أولئك الذين ما زالوا على جدول الرواتب، مما يؤدي إلى بروليتاريا عالمية.

وأشار إلى أن الأمور ستسوء مع انخفاض عدد سكان العالم، وعدم وجود أسواق جديدة في الأفق، وتناقص القوة الشرائية في الأسواق الحالية، وندرة الموارد، وتغير المناخ الذي يتحول من سيئ إلى أسوأ، وعدم المساواة البغيضة.

وأردف: ستكون القضية الكبرى هي التأرجح إلى اقتصاد غير مادي، وإعادة التدوير الكلي والمزيد من المساواة العالمية التي تشير إلى نوع من الحوكمة العالمية، ستكون الأسواق والأسعار والأرباح أدوات غير مناسبة تمامًا لإدارة وحكم المجتمعات التي تواجه تحدي الندرة.