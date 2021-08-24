غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لحماس جنوبي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن الطيران الإسرائيلي الثلاثاء، غارات جوية جديدة، استهدفت مواقع لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، إن "مقاتلات سلاح الجو أغارت قبل وقت قصير، على موقع لإنتاج الأسلحة تابع لحركة حماس في خان يونس، وفتحة نفق في جباليا إضافة إلى موقع إطلاق صواريخ تحت الأرض التابع للحركة، والذي يتواجد بالقرب من المواقع مدنية في الشجاعية، بالقرب من مدرسة".



وبحسب البيان، فقد تم "رصد إطلاق نار من رشاشات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، رداً على غارات سلاج الجو"، مشددا على أن "الجيش سيواصل غاراته ضد محاولات الاعتداء، ويحمل منظمة حماس المسؤولية لما يحدث في القطاع".

قصفت الطائرات الإسرائيلية، في وقت متأخر، مساء الاثنين، موقعا لحماس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق الإثنين، قال مصدر محلي فلسطيني لـ"الخليج 365" إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخا تجاه موقع لحماس غرب خانيونس قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ على الأقل سمع على إثرها دوي هائل في أرجاء المدينة.



وجاءت الغارات بعد يوم شهد اندلاع 9 حرائق في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يشتبه بأنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.



ويستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات كوسيلة لإيصال شعلة حارقة للمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت منذ انطلاق "مسيرات العودة" و"كسر الحصار" في 30 مارس 2018.

