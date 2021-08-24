طالبان تحذّر أمريكا من عواقب إبقاء قواتها إلى ما بعد 31 أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبان تحذر أمريكا من عواقب إبقاء قواتها إلى ما بعد 31 أغسطس

الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365

حذّرت حركة طالبان الإثنين الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 آب/أغسطس الجاري، مؤكّدة من جهة ثانية أنّها لن تعلن تشكيل أيّ حكومة قبل مغادرة هذه القوات.



وأشار الرئيس جو بايدن الأحد الى إمكان تمديد فترة بقاء الوجود الأمريكي في مطار كابول إلى ما بعد 31 آب/اغسطس، علماً بأنّه يضم آخر الجنود والدبلوماسيين الغربيين الذين ينسقون عمليات الإجلاء. وكان حدّد هذا الموعد لإنجاز انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ما يعني نهاية حرب استمرت عشرين عاما هي الأطول التي خاضتها الولايات المتحدة.

لكنّ طالبان صعّدت لهجتها الاثنين ضد أي تمديد محتمل، ورد سهيل شاهين متحدثا باسم الحركة لقناة سكاي نيوز البريطانية ”الرد هو كلا“، وإلا ”ستكون هناك عواقب“.

ولاحقاً، قالت مصادر داخل النظام لفرانس برس إنّ طالبان لن تعلن تشكيل أي حكومة ما دام هناك جنود أمريكيون في أفغانستان.

والإثنين كرّر البيت الأبيض أنّه يسعى إلى إجلاء جميع الأمريكيين من أفغانستان قبل 31 آب/اغسطس.

وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي في مؤتمر صحافي ”كما سبق أن قال الرئيس، نعتقد أن لدينا الوقت حتى 31 (آب/اغسطس) لإجلاء جميع الاميركيين الراغبين في ذلك“.

ومنذ سيطرتهم الصادمة على البلاد في 15 اب/اغسطس، يحاول متمردو طالبان إقناع السكان بأن الحركة تغيرت وأن نظامهم سيكون أقل تشددا من السابق بين 1996 و2001.

لكنّ ذلك لم يحل دون استمرار تدفق من لا يثقون بهم.

وقامت القوى الغربية في الأسابيع الأخيرة باجلاء عشرات آلاف المواطنين الأجانب، إضافة إلى أفغان مهددين أو عملوا لحساب الحلفاء.

لكن آخرين كثرا لا يزالون ينتظرون إجلاءهم، من هنا فكرة إرجاء موعد 31 آب/اغسطس لبضعة أيام بهدف انهاء عمليات الإجلاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الإثنين إن هذا الأمر ”ضروري لإنجاز العمليات القائمة“.

من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تجري مباحثات مع الولايات المتحدة وتركيا وشركاء آخرين لإبقاء مطار كابول مفتوحا لعمليات الإجلاء ما بعد 31 آب/اغسطس، معتبرة أنه ينبغي ”مواصلة المباحثات مع طالبان“ لهذا الغرض.

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها ستدعو إلى تمديد عمليات الإجلاء من كابول إلى ما بعد 31 آب/اغسطس لمناسبة قمة مجموعة السبع الثلاثاء المخصصة لأفغانستان. وستتطرق القمة أيضا إلى مسألة فرض عقوبات على طالبان، الأمر الذي تؤيده كندا.