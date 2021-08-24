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قتيل و9 جرحى جراء انفجار بمدينة أعزاز شمال سوريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أفاد مصدر طبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي بأن شخصاً قتل وأصيب 9 آخرون بجروح أمس، جراء انفجار وقع عند مدخل المدينة.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في مركبة.
وقال مصدر في الشرطة التابعة للمعارضة السورية بالمدينة، إن الانفجار أسفر أيضاً عن تضرر 7 سيارات وشاحنات، إضافة إلى المباني المجاورة.
وأضاف المصدر أن «الشرطة الحرة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تتبع حركة المركبة عبر كاميرات المراقبة على مدخل المدينة وفي نقاط الحواجز لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخلها والجهة التي قدمت منها».
وشهدت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة السورية الموالية لتركيا عدة تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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