«الداخلية العرب»: «الحوثي» يهدد أمن واستقرار المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه أراضي المملكة، وكان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بتونس أمس: إنها «إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيات استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحِرَفية عالية للاعتداءات الإرهابية كافة، وتجدد مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقّة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها».