«النقد الدولي» يمنح اليمن 665 مليون دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكد صندوق النقد الدولي، أمس، حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار، لمساعدته في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تعصف به منذ سنوات.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار «وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان» والتي تحصل عليها الدول بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم.

ونقلت الوكالة بياناً لغازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، أفاد فيه أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 %، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان.