جهود أممية لإنقاذ خريطة الطريق في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أجرى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في البلاد لإنقاذ خريطة الطريق.

وعقد كوبيش جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، تطرقت للعراقيل التي تعوق الالتزام بخريطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفشل الاجتماع الافتراضي الأخير لملتقى الحوار السياسي الليبي في 11 أغسطس الجاري بسبب وجود تيار يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية، ما دفع المبعوث الأممي للتحذير من عدم الالتزام بخريطة الطريق، وإعلانه السفر إلى ليبيا للتشاور مع الأطراف السياسية المعنية لبحث عددٍ من الملفات، وأبرزها وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي وكوبيش تباحثا حول مستجدات الأوضاع في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

كما ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة.

وأشاد كوبيش بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.