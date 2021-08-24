الغنوشي يحلّ المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الإثنين، حل المكتب التنفيذي للحركة.

وقال بيان "النهضة"، مساء الإثنين، إنه "تفاعلاً مع ما استقر من توجّه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي؛ فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".

وأوضح البيان أن "رئيس الحركة يؤكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".

وتوجه الغنوشي بـ"جزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد، فيما كلّفُوا به"، ودعاهم لـ"مواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".

وكانت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس شورى "النهضة" قد طالبت بحلّ المكتب التنفيذي وتحميل المسؤولية لعدد من القيادات التي قالت إنها قادت الحركة والبلاد إلى هذا الوضع، وطالبت أيضاً باستبعاد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، كما طالب البعض باستقالة الغنوشي نفسه.

وتعيش "حركة النهضة" على وقع خلافات كبيرة تهدد وحدتها، في انتظار مؤتمرها الذي يفترض أن ينعقد نهاية العام الجاري.

العربي الجديد