الغنوشي يحلّ المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الإثنين، حل المكتب التنفيذي للحركة.
وقال بيان "النهضة"، مساء الإثنين، إنه "تفاعلاً مع ما استقر من توجّه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي؛ فقد قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي، وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".
وأوضح البيان أن "رئيس الحركة يؤكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".
وتوجه الغنوشي بـ"جزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد، فيما كلّفُوا به"، ودعاهم لـ"مواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد".
وكانت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس شورى "النهضة" قد طالبت بحلّ المكتب التنفيذي وتحميل المسؤولية لعدد من القيادات التي قالت إنها قادت الحركة والبلاد إلى هذا الوضع، وطالبت أيضاً باستبعاد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، كما طالب البعض باستقالة الغنوشي نفسه.
وتعيش "حركة النهضة" على وقع خلافات كبيرة تهدد وحدتها، في انتظار مؤتمرها الذي يفترض أن ينعقد نهاية العام الجاري.
العربي الجديد