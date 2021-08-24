وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى زامبيا

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وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى جمهورية زامبيا، اليوم، للمشاركة في مراسم تنصيب فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيساً لجمهورية زامبيا.

وكان في استقبال معاليه في مطار كينيث كاوندا الدولي، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية زامبيا السفير تشالو لومبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية زامبيا أسامة بن محمد كرنشي.