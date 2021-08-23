مقتل 21 شخصا وأُصيب 13 آخرون في هجومين وقعا في شمال غرب نيجيريا

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

قتل 21 شخصا وأُصيب 13 آخرون في هجومين وقعا في شمال غرب نيجيريا في نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤولون.



ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف متبادلة بين رعاة ومزارعين حول المراعي والمياه، وهجمات لعصابات إجرامية تقتحم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف مقابل فدية.

والأحد، قُتل 9 أشخاص في هجوم شنّه مجهولون على قرية أنغوان دو في ولاية كادونا وفق ما أعلن مفوض الأمن في الولاية صامويل أروان في بيان.

وتقع القرية في منطقة تشهد اضطرابات بين رعاة من قبيلة الفولاني ذات الغالبية المسلمة ومزارعين مسيحيين.

وقال أروان إنه "عُثر إلى الآن على تسع جثث إثر عملية تفتيش للقرية"، مشيرا إلى أن أحد السكان أصيب بالرصاص ويتلقى العلاج في المستشفى وتم هدم منزلين في الهجوم.

وأوضح أن الجنود يجرون عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن المهاجمين.

والسبت، قُتل 12 شخصا وأُصيب 12 آخرون بجروح في هجوم شنّه مئات من أفراد عصابات إجرامية تعرف محليا بـ"قطّاع الطرق"، على قرية دوبا في وكالة كاتسينا المجاورة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال غامبو عيسى المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن المهاجمين الذين كانوا على دراجات نارية "دخلوا القرية وكان عددهم نحو 300 وكانوا يحملون رشاشات وقاذفات قنابل صاروخية، وهم نهبوا القرية واقتحموا المحال وسرقوا المؤن".

وتتمركز العصابات في مخيمات في غابة روغو المترامية الأطراف والواقعة بين ولايات كاتسينا وكادونا وزمفارا والنيجر، ويهاجم أفرادها بشكل متزايد المدارس ويعمدون إلى خطف التلاميذ لطلب فدية من ذويهم.

والأسبوع الماضي خطف مسلّحون على دراجات نارية 9 تلاميذ من مدرسة إسلامية في ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا، في عملية هي الثانية خلال شهرين.