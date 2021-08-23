البيت الأبيض: التقرير عن منشأ كورونا سيكون جاهزاً الثلاثاء

وأضافت في حديثها مع الصحفيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون أول من يطلع على التقرير، وقد يتم لاحقا إصدار نسخة غير سرية منه.

ولفتت إلى أن إعداد النسخة العامة من التقرير سيستغرق عدة أيام أخرى.

يذكر أن فريقا من خبراء الصحة العالمية قد زار الصين في فبراير الماضي، وتفقد معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبر الذي طرح البعض شبهات بشأنه، معتبرين أنه قد يكون بؤرة انتشار الفيروس.



وكانت الصين قد رفضت الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنشأ الفيروس.