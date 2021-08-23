انت الان تتابع خبر البيت الأبيض: التقرير عن منشأ كورونا سيكون جاهزاً الثلاثاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن خبراء أمريكيين سيعدون تقريرا عن منشأ فيروس كورونا بحلول يوم الثلاثاء.
وأضافت في حديثها مع الصحفيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون أول من يطلع على التقرير، وقد يتم لاحقا إصدار نسخة غير سرية منه.
يذكر أن فريقا من خبراء الصحة العالمية قد زار الصين في فبراير الماضي، وتفقد معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبر الذي طرح البعض شبهات بشأنه، معتبرين أنه قد يكون بؤرة انتشار الفيروس.
وكانت الصين قد رفضت الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنشأ الفيروس.
ولفتت إلى أن إعداد النسخة العامة من التقرير سيستغرق عدة أيام أخرى.
يذكر أن فريقا من خبراء الصحة العالمية قد زار الصين في فبراير الماضي، وتفقد معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبر الذي طرح البعض شبهات بشأنه، معتبرين أنه قد يكون بؤرة انتشار الفيروس.
وكانت الصين قد رفضت الفرضيات التي تتحدث عن نشوء الفيروس في مختبر ووهان، ورفضت المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيقات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمنشأ الفيروس.