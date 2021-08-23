الإعلام الأمني تعلن اعتقال احد عناصر 'مفارز التفخيخ' في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال احد عناصر "مفارز التفخيخ" في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ (أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) واستناداً إلى معلومات دقيقة القت القبض على احد الارهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية الحميدات بنينوى والذي كان احد العناصر المهمة بما تسمى (مفارز التفخيخ)".

وأضافت أن المعتقل "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمه لجهة الطلب".