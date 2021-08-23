لمن يعاني من أمراض القلب... تناول هذا النوع من المكسرات!

بغداد - ياسين صفوان - ويبدو أن تناول تلك المكسرات الشهية يوميا بنسبة صغير له تأثير رئيسي هام جدا بالنسبة للبعض، بحسب ما أفادت مجلة "Eat This, Not That" الأميركية.

فقد أوضحت الدكتورة والخبيرة فالتينا دونغ، للمجلة الصحية، أن تناول حبة كاجو يوميا يقدم العديد من الفوائد للقلب وضغط الإنسان، مضيفة أنه يحسن مستويات الدهون الثلاثية ويخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

وتابعت مشيرة إلى أن "هذا له تأثير كبير على مخاطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك يعتبر تضمين الكاجو في نظامك الغذائي بانتظام يساعد في حماية قلبك على المدى الطويل".

وفي نفس السياق، أشارت دراسة صادرة عن جامعة "شيراز" للعلوم الطبية، إلى وجود ارتباط بين انخفاض ضغط الدم واستهلاك الكاجو، مؤكدة أنه "يمكن السيطرة على مشاكل القلب، بما في ذلك ضغط الدم، من خلال استهلاك المزيد من الكاجو النيئ".

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