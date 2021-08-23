اليمن: تصريحات مرشح الخارجية الإيرانية تصدير للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر اليمن تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عزمه مواصلة دعم المليشيات تأكيد على النهج العدائي لطهران

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، إن تأكيدات المرشح للخارجية الإيرانية بأن "دعم المليشيات الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسية"، مؤشر خطير على توجهات النظام الإيراني لتصعيد سياساته العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.



وكان حسين أمير عبداللهيان، الوزير المقترح للخارجية الإيرانية، أعلن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس الإرهابي الراحل قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية ودعم المليشيات في المنطقة .

وأكد خلال جلسة النظر في أهليته بالبرلمان الإيراني أن دعم المليشيات التابعة لإيران بالمنطقة هو أحد برامجه الرئيسية، وقال: "سندعم حلفاءنا بكل فخر وهذه الجماعات "أنشئت بهدف استتباب الأمن المستدام في المنطقة، وتتمتع بطاقات كثيرة أخرى.

وتابع الإرياني أن النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب تحت "غطاء الثورة"، وإنشاء وتمويل المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته وأطماعه التوسعية.

وذكر الإرياني بالثمن الباهض الذي يدفعه اليمنيين نتيجة للتدخلات الإيرانية، وإدارتها لانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية والإجماع الوطني، والحرب التي خلفها، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، وأعادت البلد قرونا للوراء، ودمرت البنية التحتية، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، والضغط على نظام طهران لوقف تدخلاته في الشأن اليمني، والدور الذي يلعبه في تصعيد الحرب وإفشال جهود حل الأزمة بطريقة سلمية.