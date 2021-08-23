فشل محاولة حوثية للتسلل جنوب الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفشلت القوات المشتركة، اليوم الإثنين، محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي في بلدة الجاح جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن وحداتها رصدت محاولة تسلل لعناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي نحو خطوط التماس في جبهة الجاح .



وخاضت وحدات من القوات المشتركة اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع عناصر المليشيات الحوثية وكبدت المليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة .

وكانت القوات المشتركة أخمدت في وقت سابق من اليوم مصادر نيران حوثية استهدفت الأعيان المدنية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المدعومة من إيران.

وردت القوات المشتركة، على مصادر نيران مليشيات الحوثي التي استهدفت مناطق سكنية متفرقة جنوب الحديدة بالساحل الغربي .

وأفادت القوات المشتركة بأن مليشيات الحوثي استهدفت أحياء سكنية في منطقة كيلو 16 ومدينة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة.

وتزامن استهداف مليشيات الحوثي للمناطق السكنية في كيلو 16 مع قصف للقرى السكينة في مديرية الدريهمي التي تعد أكثر مناطق الحديدة تعرضا للقذائف الحوثية .

وأطلقت المليشيات الحوثية الموالية لإيران قذائفها على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين اليوم الإثنين، في مدينة التُحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وتعرضت منازل المواطنين في حي الجروبة السكني شرق مدينة التُحيتا لقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 م .

وقالت القوات المشتركة إن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 صوب أطراف المدينة بصورة كثيفة، مما أثار الرعب والهلع بين المدنيين.