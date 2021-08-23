بريطانيا تلوح بالعقوبات لإقامة حكومة شاملة بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب باستخدام جميع الوسائل المتاحة بما في ذلك العقوبات لإقامة حكومة شاملة في أفغانستان ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال راب في مقال نشره بصحية "تليجراف" البريطانية، نضغط على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن من أجل الموافقة على بعض المعايير لدفع الأمور إلى الأمام في أفغانستان، مشيرا إلى وجود تعاون مع شركاء إقليميين حيويين مثل الهند وباكستان فيما يتعلق بأفغانستان.



وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتزامه استضافة اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أفغانستان قريبا.

وأبلغ جونسون ذلك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، تناولا خلاله الأوضاع في أفغانستان.

وقال مكتب جونسون، إن الزعيمين اتفقا أيضا على أنه يتعين على بريطانيا وفرنسا العمل معا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن يتضمن ذلك احتمال إصدار قرار مشترك.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الأطراف الأفغانية إلى تشكيل حكومة جديدة عبر المفاوضات تتسم بالوحدة والشمول وتضم النساء.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب جلسة عقدها في وقت سابق لمناقشة الأوضاع في أفغانستان، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لجميع الأعمال القتالية في أفغانستان.