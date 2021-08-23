"أشلاء آدمية وسط المخلفات بإمبابة ومتسابق ذا فويس كيدز".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"غرس المفاتيح في جمجمته".. تقرير الطب الشرعي في اعتداء متسابق "ذا فويس كيدز" على طفل بحلوان

تسلّمت نيابة الطفل بالقاهرة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "حسن شريف علوان" الذي تعرض للضرب على يد متسابق "ذا فويس كيدز" السابق معاذ عيسى.

بالأسماء.. القضاء الأعلى يصدر قرارًا بالانتدابات الجديدة لمحكمة النقض

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة، قرارًا بتجديد الانتدابات في محكمة النقض، للعام القضائي الجديد.

ضبط مواطن يبيع المخدرات لأجنبي ويوثق الواقعة على "التيك توك"

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لقيام أحد الأشخاص بعرض شراء مواد مخدرة على آخر مقابل مبالغ مالية.

العثور على جثة متسول بكرداسة.. والفحص: هبوط في الدورة الدموية

كشفت الأجهزة الأمنة بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بطريق المعتمدية مركز كرداسة.

"هخلي فلوسك الضعف".. اعترافات أجنبي نصب على ربة منزل بأعمال السحر في حدائق القبة

أدلى متهم يحمل جنسية أجنبية بأقواله أمام نيابة حدائق القبة في واقعة اتهامه بالنصب على ربة منزل بزعمه قدرته من خلال أعمال السحر على مضاعفة أموالها.

النيابة تحقق في العثور على أشلاء آدمية وسط المخلفات بإمبابة وتراجع كاميرات المراقبة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على أشلاء آدمية وسط مخلفات بمنطقة إمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث.