هل تمدد واشنطن فترة الإجلاء من كابول

تتسارع عملية إجلاء الأمريكيين وغيرهم من مطار كابول الفوضوي بقيادة الولايات المتحدة، مع مضاعفة عدد الرحلات الجوية إلى خارج البلاد ليوم واحد، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن لا يستبعد تمديد المهمة إلى ما بعد 31 أغسطس هو الموعد النهائي الذي حدده قبل استيلاء طالبان السريع على السلطة.

كما طالب وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان بتمديد فترة الإجلاء من كابول إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، معتبرا أن هذا الأمر ضروري لإكمال العمليات الحالية في ظل سيطرة حركة طالبان على كامل أفغانستان تقريبا.

فيما صعّدت طالبان لهجتها، الإثنين، ضد أي تمديد محتمل، ورد سهيل شاهين متحدثا باسم الحركة «الرد هو كلا»، وإلا «ستكون هناك عواقب».

180 شخصا

تم إجلاء 180 شخصا ممن يحتاجون إلى الحماية من العاصمة الأفغانية كابول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكان الجيش الألماني أعلن في وقت سابق إجلاء 378 شخصا ممن يحتاجون إلى الحماية على متن طائرتين إلى طشقند، وبعد ذلك انطلقت إحدى الطائرتين من

طراز (أيه 400إم) من طشقند في اتجاه كابول، محملة بمواد غذائية وملابس للأفراد في المطار.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أن الجيش الألماني نقل ما يقرب من 3 آلاف شخص من كابول منذ بدء حملة الإجلاء، وبحسب وزارة الخارجية، كان من بينهم أكثر من 1800 أفغاني.

24 ساعة

على مدار الـ24 ساعة التي انتهت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين: أجلت 28 رحلة جوية أمريكية ما يقرب من 10400 شخص من كابول، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، قامت 61 طائرة تابعة للتحالف بإخلاء ما يقرب من 5900 شخص.

وهذا إجمالي يزيد على ضعف العدد الذي تم نقله جواً في فترة الأربع والعشرين ساعة السابقة 3900 على متن الطائرات العسكرية الأمريكية و3900 على متن طائرات التحالف.