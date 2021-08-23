ومنذ سنوات، كانت هناك منافسة شرسة على الموارد الطبيعية بين الرعاة العابرين والمزارعين المقيمين، مع اتهام المزارعين الرعاة بأن مواشيهم تدمر أراضيهم.
ومع تفاقم عواقب تغير المناخ والارتفاع الحاد في عدد سكان هذا البلد، الذي يبلغ 200 مليون نسمة، أدت أعمال العنف إلى أزمة أمنية خطرة، بين هجمات يشنها قطاع طرق مدججون بالسلاح، وعمليات انتقامية لا نهاية لها بين الجماعات المختلفة.
وروى أحد المزارعين دونالد أموكاها لوكالة فرانس برس «عادة ما أزرع الأرز والدُخن وبذور السمسم على مساحة 100 هكتار، في منطقة غوما في ومقاطعة بينوي، لكنني هربت هذا العام من هجمات الرعاة.».
وبالإضافة إلى انعدام الأمن، يشير العديد من الاقتصاديين إلى الوضع الاقتصادي الصعب لهذا البلد المنتج للنفط، في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد- 19 وانهيار الطلب على الذهب الأسود.
وبحسب مكتب الإحصاءات النيجيري، بلغ تضخم أسعار الأغذية ذروته عندما بلغ 21.83 في المئة في يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات الخطف تهدد الغذاء في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.