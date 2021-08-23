عمليات إجلاء بسبب حرائق جديدة في اليونان

تكافح فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه، حريقين جديدين في جنوب جزيرة إيفيا اليونانية وفي شمال غرب أثينا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية «انا» أن حريق الغابات على إيفيا يتجه نحو منتجع مرماري الساحلي، الواقع على مسافة 200 كيلومتر شمال شرق أثينا، حيث تستعد السلطات لإجلاء السكان بالقوارب.

واندلع الحريق الجديد الاثنين، بعد أسبوعين من حريق ضخم أتى على أكثر من 50 ألف هكتار في شمال جزيرة إيفيا.

واندلع حريق آخر في فيا على بعد 60 كلم شمال غرب أثينا، في غابة كثيفة كانت احترقت على مدى ستة أيام الأسبوع الماضي، قبل أن تتم السيطرة على النيران السبت.

وقررت الشرطة اليونانية وقف حركة السير على قسم من الطريق السريع في هذه المنطقة، وقامت بإجلاء السكان من قريتين على سبيل الاحتياط.

معركة مستمرة

وقال الناطق باسم الحكومة يانيس اوكينومو إن «المعركة ضد النيران مستمرة، أينما كان هناك جبهة».

وكان الدفاع المدني أعلن عن «مخاطر مرتفعة جدا» لاندلاع حرائق الاثنين، في العديد من مناطق اليونان، حيث أتت النيران على مئات المنازل ومؤسسات صغيرة في جزيرة إيفيا، على بعد مئتي كيلومتر شمال شرق أثينا، وعلى جزء من بيلوبونيز وضواحي أثينا الكبرى.

وقال يانيس أوكينومو «لقد بدأنا بإصلاح الأضرار وتقديم مساعدة عملية للمنكوبين».

وبقيت فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات في اليونان، مع تعزيزات أجنبية، متأهبة في مواجهة خطر عودة انتشار حرائق في جزيرة إيفيا، التي تضررت بشدة جراء النيران الأخيرة، وفي منطقة أركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، فيما توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح عاتية.

وترتبط الحرائق المتزايدة في كل أنحاء العالم بظواهر مناخية قصوى، يعزوها العلماء إلى الاحترار المناخي.

حرائق اليونان

- قضت على أكثر من 116 ألف هكتار من الأراضي في اليونان، منذ نهاية يوليو.

- تقاومها فرق الإطفاء المنتشرة بالمئات في اليونان، مع تعزيزات أجنبية.

- تم إجلاء السكان في بعض القرى.

- أتت على المنازل والمؤسسات.