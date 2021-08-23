اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية، اليوم الاثنين، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أشاد بزيارة نائب وزير الدفاع السعودي لمنتدى "الجيش 2021"، مشيرا إلى أنه بإمكانه الاطلاع على أحدث نماذج السلاح الروسي.
وأكد شويجو عزم روسيا "على التطوير المطرد للتعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف: "ننظر إلى حضوركم الشخصي للمنتدى بمثابة التأكيد على نهج السعودية الرامي إلى مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا".
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