الدول التي تواصل عمليات الإجلاء في كابول

في مطار كابول، يحاول آلاف الأشخاص الفرار من أفغانستان معرضين حياتهم للخطر بعد سيطرة طالبان على السلطة، فيما تستمر عمليات إجلاء مضنية تقوم بها دول أجنبية.

وأعلن الجيش الألماني عن مقتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم بين حراس أفغان ومهاجمين مجهولي الهوية، وشارك جنود ألمان وأمريكيون في «عملية تبادل إطلاق نار لاحقا».

وحذرت طالبان الولايات المتحدة من أنها لن توافق على تمديد عمليات الإجلاء لما بعد 31 أغسطس، الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لانسحاب قواتها من أفغانستان.

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين «إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا، وإلا ستكون هناك عواقب».

عمليات الإجلاء

البنتاجون

أفاد أن نحو 16 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان عبر مطار كابول في الساعات ال24 الأخيرة، وبات العدد 37 ألفا منذ 14 أغسطس.

الاتحاد الأوروبي

ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوكالة فرانس برس أنه «من المستحيل»، بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس، وقال «يريدون إجلاء 60 ألف شخص في الفترة بين الآن ونهاية الشهر الجاري، الأمر مستحيل حسابيا».

قطر

تم إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر، وفق ما أعلن مسؤول قطري.

الإمارات

قامت بتسهيل عمليات إجلاء نحو 8500 من الأجانب من أفغانستان، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

الكويت

سهلت البلاد عملية إجلاء 850 مواطنا أمريكيا وموظفا دبلوماسيا إلى الولايات المتحدة، بحسب السفير الأمريكي في الكويت.

البحرين

وأعلنت شركة طيران الخليج البحرينية أنها سيرت رحلة تجارية من مطار الملك حمد إلى مطار دولز، المطار الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

الأردن

وافق على أن يعبر أراضيه 2500 أفغاني تم اجلاؤهم من كابول على أن يتوجهوا بعدها إلى الولايات المتحدة.

أوروبا

قامت المملكة المتحدة بإجلاء أكثر من 5700 شخص منذ 13 أغسطس، بينهم 3100 أفغاني.

ألمانيا

وقام الجيش الألماني بإجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص ينحدرون من 38 بلداً على متن 21 رحلة جوية.

إيطاليا

أجلت نحو 1990 مدنيا افغانيا في أقل من أسبوع، وتعتزم نقل 1300 آخرين موجودين حاليا في مطار كابول وينتظرون إجلاءهم.

فرنسا

نظمت جسراً جوياً نقلت عبره نحو مئة فرنسي ونحو 40 شخصا من رعايا الدول الحليفة وأكثر من ألف أفغاني، على متن سبع رحلات جوية من كابول.

بلجيكا

حطت أول طائرتين على متنهما 226 شخصاً، معظمهم من الأفغان وعائلاتهم، قادمتين من العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

إسبانيا

استقبلت 314 أفغانيا بعد أن وصلت طائرتان عسكريتان الاثنين من كابول.

بلغاريا

أجلت 20 شخصا من رعاياها على متن طائرات الحلفاء، وأعادت رومانيا أكثر من 45 من مواطنيها بينهم 15 على متن طائرة عسكرية رومانية.

النمسا

تم إجلاء ثمانية نمساويين على الأقل، فيما ينتظر آخرون وعشرات الأفغان الذين يحملون تصاريح إقامة نمساوية المغادرة.

سويسرا

استقبلت سويسرا التي أقلعت منها طائرة تتسع لـ300 مقعد إلى طشقند الاثنين لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى أوزبكستان، بالفعل حوالي 100 شخص، من بينهم 11 سويسرياً على الأقل وأفغانين مع عائلاتهم.