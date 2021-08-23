21 قتيلاً خلال هجومين في نيجيريا

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قُتل 21 شخصا وأُصيب 13 آخرون في هجومين وقعا في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤولون، وذلك في أحدث فصل من أعمال عنف تشهدها المنطقة.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف متبادلة بين رعاة ومزارعين حول المراعي والمياه، وهجمات لعصابات إجرامية تقتحم القرى وتسرق الماشية وتمارس الخطف مقابل فدية.

والأحد قُتل تسعة أشخاص في هجوم شنّه "مجهولون" على قرية "أنغوان دو" في ولاية كادونا، وفق ما أعلن مفوض الأمن في الولاية صامويل أروان، في بيان.

تقع القرية في منطقة تشهد اضطرابات بين رعاة ومزارعين.

وقال أروان إنه "عُثر إلى الآن على تسع جثث إثر عملية تفتيش للقرية".

وتابع "أحد السكان... أصيب بالرصاص ويتلقى العلاج في المستشفى. وهدم منزلان في الهجوم".

وأوضح أن الجنود يجرون عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن المهاجمين.

والسبت قُتل 12 شخصا وأُصيب 12 آخرون بجروح في هجوم شنّه مئات من أفراد عصابات إجرامية تعرف محليا بـ"قطّاع الطرق"، على قرية "دوبا"، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال غامبو عيسى المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن المهاجمين، الذين كانوا على دراجات نارية "دخلوا القرية وكان عددهم نحو 300 وكانوا يحملون رشاشات وقاذفات قنابل صاروخية، ونهبوا القرية واقتحموا المحال وسرقوا المؤن".