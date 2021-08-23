«طالبان» تعلن تمركزها قرب وادي بانشير

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قال متحدث باسم طالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة تتمركز بالقرب من وادي بانشير وإنها استعادت السيطرة على ثلاث مناطق في شمال أفغانستان كانت قد سقطت في أيدي ميليشيات محلية الأسبوع الماضي.

كانت ميليشيات محلية سيطرت على "بنو" و"ده صالح" و"بل حصار" في إقليم بغلان.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد على حسابه على "تويتر" إن قوات طالبان طهرت هذه المناطق بحلول اليوم الاثنين وإنها متمركزة في بدخشان وطخار وأندراب بالقرب من وادي بانشير.

كانت قوات موالية لأحمد مسعود، نجل القائد السابق أحمد شاه مسعود، قد تمركزت في معقله في بانشير.

ودعا مسعود، الذي تضم قواته بعضا من بقايا الجيش الأفغاني ووحدات من القوات الخاصة، إلى إجراء مفاوضات لتشكيل حكومة شاملة لأفغانستان لكنه تعهد بالمقاومة إذا حاولت قوات طالبان دخول الوادي الواقع شمالي العاصمة كابول.

كانت طالبان أعلنت، في وقت متأخر مساء أمس الأحد، أن مئات المقاتلين يتجهون إلى بانشير. ولم يصدر تأكيد لوقوع أي قتال، لكن مساعدا لمسعود قال إن الطرفين في حالة تأهب لعمل عسكري.

وقال ذبيح الله مجاهد إن ممر "سالانج" على الطريق الرئيسي، الذي يمتد من جنوب أفغانستان إلى شمالها، مفتوح وإن القوات الأخرى محاصرة في وادي بانشير. لكن بيانه أشار إلى عدم وقوع اشتباكات في الوقت الحالي.