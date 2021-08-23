واشنطن ملتزمة بالانسحاب من أفغانستان في الموعد المحدد

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، إنها ملتزمة بالموعد النهائي المحدد لإكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان.

كما سيتم وقف عمليات إجلاء المدنيين من مطار كابول بحلول 31 أغسطس الجاري، وهو الموعد الذي كانت الولايات المتحدة حددته لإكمال الانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن الولايات المتحدة شاهدت التصريحات العلنية من حركة طالبان الرافضة لتمديد عمليات الإجلاء وتدرك رغبات الحركة.

كما رفض كيربي التساؤلات المتكررة حول إمكانية تنفيذ التمديد المحتمل قائلا «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.. لن أتكهن بشأن ما بعد 31

أغسطس».

وأوضح البنتاجون أن هناك 5800 جندي منتشرين حالياً في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

وتجنب كيربي الرد على أسئلة بشأن متى ستقوم الولايات المتحدة بالتوقف عن بحث حالات الأشخاص لإجلائهم في مطار كابول من أجل التركيز على إجلاء آلاف الجنود الأميركيين هناك، قائلاً إنه سيتم أخذ هذا في الاعتبار خلال التخطيط.