كندا تدعم فرض عقوبات على حركة طالبان الأفغانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، أنه سيدعو إلى فرض «عقوبات» على طالبان، عشية قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت والمخصصة لأفغانستان.

كان رئيس الحكومة الكندية يجيب على سؤال عما إذا كان سيدعم موقف المملكة المتحدة التي قد تدعو إلى فرض عقوبات.

وقال «بالتأكيد نحن نتطلع (إلى) مزيد من العقوبات».

وتابع ترودو «سنتحدث مع نظرائنا في مجموعة السبع لنرى ما ستكون عليه الخطوات التالية».

وأوضح «في حديثنا مع قادة مجموعة السبع الآخرين، سنتطرق إلى كيفية القيام بالمزيد لمساعدة الناس» في أفغانستان.

ومنذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في منتصف أغسطس، تجمعت آلاف العائلات بالقرب من مطار كابول الدولي لمحاولة مغادرة البلاد قبل 31 أغسطس وهو الموعد الذي حددته الإدارة الأميركية للانسحاب النهائي لقواتها من أفغانستان.

ورفض ترودو الكشف عن موقفه بشأن استمرار عمليات الإجلاء بعد هذا الموعد، كما ستطالب المملكة المتحدة الثلاثاء.

وأعلن بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجموعة السبع، أمس الأحد أن قادة مجموعة القوى العظمى (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) سيجتمعون افتراضياً «لإجراء محادثات عاجلة» بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، إنه سيدعم المملكة المتحدة في سعيها لفرض عقوبات على نظام طالبان في حال انتهاك حقوق الإنسان.

وقال «هذا سيكون رهنا بسلوك» طالبان.