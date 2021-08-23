تواصل إجلاء المدنيين من كابول.. وطالبان ترفض تمديد المهلة

ابوظبي - سيف اليزيد - في مطار كابول، يحاول آلاف الأشخاص مغادرة أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها، فيما تستمر عمليات إجلاء صعبة تقوم بها دول أجنبية.

وسقط قتلى مدنيون في هذا المنفذ الوحيد للخروج من البلاد منذ دخول طالبان إلى العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري.

وأعلن الجيش الألماني مقتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار، صباح اليوم الاثنين، بين حراس أفغان ومهاجمين مجهولي الهوية، وشارك جنود ألمان وأميركيون في «عملية تبادل إطلاق نار لاحقة».

وحذرت طالبان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة من أنها لن توافق على تمديد عمليات الإجلاء لما بعد 31 أغسطس، الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لانسحاب قواتها من أفغانستان.

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين «إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا. وإلا ستكون هناك عواقب».

وأعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، أنها تجري مباحثات مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بهدف إبقاء مطار كابول مفتوحاً لعمليات الإجلاء ما بعد 31 أغسطس، لافتة إلى أنها «ستواصل المباحثات مع طالبان».

واستعانت الولايات المتحدة بشركات طيران خاصة لتسريع جهود الإجلاء. ولن تقلع الطائرات من مطار كابول بل ستساهم في نقل أشخاص تم إجلاؤهم إلى دول أخرى.

أجلي آلاف الأشخاص، حتى الآن، في طائرات أرسلتها دول على وجه السرعة. والهدف هو إجلاء رعاياها والموظفين الدبلوماسيين والأفغان الذين عملوا معها وأقربائهم.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركي (البنتاجون)، اليوم الاثنين، أن نحو 16 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان عبر مطار كابول في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وبات العدد 37 ألفا منذ 14 أغسطس.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء جميع الأميركيين (بين عشرة آلاف و15 ألف شخص) وتأمل بأن تكون قادرة على فعل الشيء نفسه مع الحلفاء الأفغان وعائلاتهم (بين خمسين و65 ألفا).

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه «من المستحيل» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 أغسطس الجاري. وقال «يريدون إجلاء 60 ألف شخص في الفترة بين الآن ونهاية الشهر الجاري. الأمر مستحيل حسابياً».