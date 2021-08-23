وزير إندونيسي يواجه السجن 12 عاماً بسبب رشوة.. فكم كانت قيمتها؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أدانت محكمة في جاكرتا باتوبارا بقضية فساد على صلة بتوفير مساعدات غذائية لأسر فقيرة متضررة من جراء جائحة كوفيد-19.

وقال القاضي محمد داميس إن الوزير السابق مدان بأنه تلقى 32.4 مليار روبية (1.2 مليون دولار أمريكي) رشى في قضية تتعلق بشراء سلع مخصصة لحزم المساعدة الاجتماعية لـ Covid-19.

وأضاف أن المحكمة قضت بحبس المدّعى عليه 12 عاما، وفرضت عليه تسديد غرامة بمقدار 500 مليون روبية (35 ألف دولار)، أو تمديد الحبس 6 أشهر إضافية.

كما قضت المحكمة بأن يسدد المدان تعويضات بمليون دولار، أو أن يسجن مدة عامين إضافيين بدلا عنها.

ونفى باتوبارا التهم الموجهة إليه، بينما وصف محاميه الحكم بأنه “قاس للغاية”.

وكانت “لجنة مكافحة الكسب غير المشروع” في إندونيسيا صنفت الوزير السابق مشتبها به في القضية، في ديسمبر الماضي، وعقب توقيف باتوبارا، وصف الرئيس جوكو ويدودو الأموال المنهوبة بأنها “أموال الشعب”، وتعهد بعدم تغطية أي مسؤول فاسد.