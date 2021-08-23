البنتاغون يكشف الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الإثنين، عن موعد استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب رغم أن الرئيس “جو بايدن” لا يستبعد إمكانية تمديد الموعد النهائي.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “جون كيربي” قال :”نحن نركز على الانتهاء بحلول نهاية الشهر”، لافتاً إلى أنه “إذا كان تمديد هذا الموعد النهائي ضرورياً، فإن البنتاغون سيقدم خيارات للرئيس لاتخاذ القرار الصحيح”.

وكان الرئيس “بايدن” أكد يوم أمس الأحد أنه يأمل في تنفيذ الإجلاء من أفغانستان بحلول نهاية الشهر الجاري، رغم أنه حذر من أنه قد يتم تمديده نظراً للخطر الراهن في مطار كابول وخطر وقوع هجمات إرهابية، لافتاً إلى أن “هناك مناقشات بشأن التمديد، نأمل ألا نضطر لذلك”.

إلى جانب ذلك لفت المتحدث “كيربي” إلى أنه “لم يصب إلى جندي أمريكي في الحادث المسلح الذي وقع الليلة الماضية قرب البوابة الشمالية لمطار حامد كرزاي الدولي، حيث قتل شرطي أفغاني وأصيب عدد آخر”، موضحاً أنه “يوجود جهة معادية غير معروفة في أفغانستان دون تقديم مزيد من التفاصيل”.

وأجلت الولايات المتحدة 37 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس/آب، وهو رقم يرتفع إلى 42 ألفاً إذا بدأت العد منذ نهاية يوليو/تموز، بينما أكد البنتاغون أن هناك حالياً 5800 جندي أمريكي منتشرون في المطار لضمان سلامة مواطني الولايات المتحدة والمتعاونين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان، بعد وصول طالبان إلى السلطة.