مرشح رئيسي لوزارة الخارجية على خطى قاسم سليماني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن مرشحيه للمناصب الوزارية، في لائحة طغت عليها أسماء من التيار المحافظ منها حسين أمير عبداللهيان المرشح لوزارة الخارجية.

سلطت تقارير إخبارية اليوم الإثنين، الضوء على ملامح رؤية الدبلوماسي الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بشأن سياسة طهران الخارجية، وذلك استنادا لكلمته أمس الأحد أمام البرلمان، الذي يبحث هذه الأيام منح الثقة لتشكيلة الحكومة المقبلة.

وقال عبداللهيان في كلمته، التي تأتي ضمن التعريف بسجله الدبلوماسي كمرشح للخارجية الإيرانية في الحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي إن ”برنامجي سيعتمد على سياسة التوازن، وستشمل أولويات حكومة إبراهيم رئيسي سياسة الجوار ومحور منطقة آسيا“.

وأكد مواصلة دعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة، حيثُ قال: ”سنواصل بفخر دعم محور جبهة المقاومة، وسيكون دعم هذه الجبهة ضمن جدول أعمال الحكومة المقبلة“.

و“محور جبهة المقاومة“، هو مصطلح تُطلقه إيران على مجموع الحركات والجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة العربية؛ وأبرزها: حزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن.

وأضاف عبداللهيان: ”نسعى في منطقة غرب آسيا لتوظيف الإنجازات الميدانية للمقاومة، أما في شرق آسيا فنعمل على الاستفادة من القوى الاقتصادية الجديدة، والتعامل معها بأكبر قدر ممكن لتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بمعيشة مواطنينا“.

العمل العسكري

وفي إطار تحليل تصريحات عبداللهيان، قال تقرير إخباري للإذاعة الفرنسية بنسختها الفارسية ”إن عبداللهيان يُقارن اليوم من قبل نواب منتمين للتيار المتشدد بقاسم سليماني، وذلك في ظل اعتقاد المتشددين بترجيح عبداللهيان لكفة العمل العسكري على اللغة الدبلوماسية مثل قاسم سليماني“.

وأضاف التقرير، الذي جاء بعنوان: ”أمير عبداللهيان.. قاسم سليماني الدبلوماسية“، أن ”عبداللهيان كان قد أكد في وقت سابق على مواصلة نهج وطريق قاسم سليماني فيما يتعلق بالسياسة الخارجية“.

كما اعتبر تقرير لموقع ”زيتون“ الإخباري المعارض للمحللة الإيرانية يلدا أميري، أن ”عبداللهيان سوف يكون أقوى وزراء حكومة رئيسي المقبلة، وذلك في ظل ما يتمتع به من علاقات قوية مع الحرس الثوري، ودائرة المرشد الأعلى علي خامنئي“.

ورأى التقرير أن ”اختيار عبداللهيان لوزارة الخارجية الإيرانية يحمل رسالة لدول الجوار، حيث سيعمل الدبلوماسي المقرب من فيلق القدس والمؤيد لأنشطته على مواصلة السياسات الإيرانية في سوريا والعراق واليمن ولبنان وفق إستراتيجية العمل الميداني العسكري“.

اللغة الدبلوماسية

وشهدت إيران حالة واسعة من الجدّل حوّل مصطلحي ”الميدان العسكري“ و“اللغة الدبلوماسية“ في تيسير أعمال وزارة الخارجية، وذلك على خلفية تصريحات سابقة لوزير الخارجية المنتهية ولايته، محمد جواد ظريف.

وكان ظريف قد كشف في تسجيل صوتي مسرب عن أن السياسة الخارجية الإيرانية كانت تخضع لتدخلات أجهزة أمنية، وأهمها ”فيلق القدس“ القوات الأبرز لدى الحرس الثوري، وقائده السابق قاسم سليماني.

وأقر ظريف في التسجيل الصوتي بأن سليماني كان يسيطر على أعمال الخارجية، والأهم تغليبه لأنشطة الميدان العسكري على لغة الدبلوماسية؛ وهي تصريحات أثارت حفيظة أعضاء التيار المتشدد، ووضعت ظريف تحت وطأة هجوم لاذع من قبل المتشددين.

تعامل راديكالي

وفي وقت سابق، علّق محللون سياسيون على اختيار رئيسي شخص عبداللهيان للإمساك بوزارة الخارجية، إذ قالوا إن ”عبداللهيان يشتهر بالتعامل الراديكالي مع دول الجوار، ويُعد من بين أبرز المدافعين عن محور جبهة المقاومة، فضلًا عن إصداره تصريحات ضد بعض الدول العربية وإسرائيل“.

وأشار المحللون إلى مؤشرات حول ملف السياسة الخارجية الإيرانية في عهد الرئيس المنتمي للتيار المتشدد، إبراهيم رئيسي، مؤكدين أن ”الأخير يتعامل مع هذا الملف بشكل تابع للمرشد الأعلى علي خامنئي، ومؤسسة الحرس الثوري“.

وتعليقا على موقف حكومة رئيسي من قضايا جوهرية في سياسة إيران الخارجية وأهمها الاتفاق النووي، رأى المحللون أن ”فريق رئيسي الدبلوماسي قد يجري في الأشهر الأولى من أعمال الحكومة مناورات في ملف السياسة الخارجية تهدف إلى تمرير شروط طهران الخاصة بالملف النووي، بينما سوف تصطدم هذه المناورات بالوضع العالمي، وستواجه حينها طهران مشكلة في إحياء الاتفاق النووي“.