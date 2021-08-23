منح الموافقة على استخدام لقاح فايزر في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم الإثنين، عن منح موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان اللقاح قد حصل على موافقة للاستخدام الطارئ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما يجعله أول لقاح ينال هذا الإقرار بينما تواجه السلطات صعوبة في إقناع المتشككين في اللقاحات.

ووافقت الإدارة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين، بحسب ”رويترز“.

ويأمل مسؤولو الصحة العامة أن تؤدي الخطوة لإقناع المزيد من الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بأن لقاح فايزر آمن وفعال، ويعرقل تردد بعض الأمريكيين تعامل السلطات مع الجائحة.

وقالت مفوضة الإدارة بالوكالة جانيت وودكوك: ”بينما تلقى الملايين بالفعل لقاحات كوفيد-19 بأمان، ندرك أن بالنسبة للبعض، قد تغرس موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على لقاح مزيدا من الاطمئنان لتلقي التطعيم“.

كانت الإدارة قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح لمن يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليصبح أول لقاح يحظى بهذه الموافقة، ثم وافقت في أيار/مايو، على الاستخدام الطارئ للقاح لعمر 12 عاما فأكثر.

وتستند موافقة الإدارة اليوم، إلى بيانات محدّثة من التجربة السريرية التي أجرتها الشركة.

وفي المجمل، تمت متابعة نحو 12 ألف شخص تلقوا اللقاح لستة أشهر على الأقل خلال العمليات التابعة لدراسة المرحلة الأخيرة الأصلية للقاح فايزر.

وقالت الإدارة، سيتم تسويق لقاح فايزر/بيونتك تحت اسم كوميرناتي.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أجازت في 13 آب/أغسطس الجاري، إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، عن مفوضة إدارة الغذاء والدواء ”FDA“ بالوكالة جانيت وودكوك، قولها إن ”الجرعة الثالثة ستكون مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة“.

ويغطي القرار الأمريكي استخدام اللقاحات من شركة ”موديرنا“ و“فايزر/بيونتيك“.

ويأتي هذا القرار النوعي الذي ظل قيد البحث لعدة أشهر، بعد أن دخلت البلاد موجة أخرى من جائحة كوفيد 19، حيث تدرك إدارة الغذاء والدواء، أن ”الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة“.