أمريكا تبحث استخدام قواعدها بكوريا الجنوبية لإيواء لاجئين أفغان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

بحثت الولايات المتحدة بشكل مبدئي، استخدام قواعدها في كوريا الجنوبية، لإيواء اللاجئين الأفغان مؤقتا، لكن المحادثات المتعلقة بالموضوع لم تحقق تقدما.

وأبلغ وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونغ إيوي-يونغ، اليوم الإثنين، المشرعين في جلسة استماع برلمانية، أنه ليس هناك محادثات تتعلق بهذا الأمر في الوقت الحالي، لكنه قال ردا على استجوابات إضافية، إن ”مسؤولين أمريكيين قدموا طلبات أولية“.

وأضاف: ”صحيح أن الحليفين ناقشا هذا الاحتمال بشكل مبدئي جدا. ومع ذلك فإنه لم يُبحث بجدية“.

وأوضح تشونغ، أن أي استخدام للقواعد الأمريكية من أجل اللاجئين، سيتطلب تصريحا من حكومة كوريا الجنوبية.

وقالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان: إنه ”لم يُطلب منها توفير مأوى مؤقت أو تقديم أي دعم آخر لأي ممن يغادرون أفغانستان“.

وللولايات المتحدة قوات قوامها زهاء 28500 في كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي دارت رحاها بين 1950 و1953 وانتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

واستُخدمت قواعد أمريكية في دول مثل قطر، لاستضافة مؤقتة للاجئين الذين تم إجلاؤهم جوا من مطار كابول.

وأقام الجنود الأمريكيون في قاعدة ”رامشتاين“ الجوية الأمريكية بألمانيا، أكثر من 70 مأوى عسكريا لما يزيد على 10 آلاف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وقالت الحكومة الإسبانية، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حصل على موافقة من رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، لاستخدام قاعدتين عسكريتين في جنوب إسبانيا، لاستقبال الأفغان الذين كانوا يعملون مع الحكومة الأمريكية.