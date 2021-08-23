شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة برمائية خاصة بموسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة برمائية خاصة صغيرة بعد ظهر يوم الاثنين بالقرب من مستوطنة تشيركيزوفو على مقربة من كولومنا بمنطقة موسكو. وطبقا للمعلومات الأولية فإن الحادث ربما نتج عن خطأ طيار.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة تاس، إنه لم تقع إصابات في حادث الطائرة البرمائية على نهر موسكفا بالقرب من كولومنا في منطقة موسكو.

وأوضح المصدر أن الطائرة لامست بجناحها سطح الماء أثناء هبوطها وانقلبت. وأضاف: "حاليا ، ترسو الطائرة على الشاطئ باستخدام بارجة".