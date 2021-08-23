شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يصل روسيا للمشاركة في منتدى «آرمي 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي ٢٠٢١" والذي انطلق اليوم الإثنين، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا بمنطقة موسكو.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين انالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

ويلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.