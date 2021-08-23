شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 189 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408 آلف و 434 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2407.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".