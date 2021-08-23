شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التلوث.. موجة نفوق جماعي للكائنات البحرية بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتُشل قرابة 5ر4 طن من الأسماك والكائنات البحرية النافقة من مياه بحيرة "مار مينور" بجنوب شرق أسبانيا، وهي أكبر بحيرة مالحة في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، جراء موجة نفوق جماعي بسبب التلوث وارتفاع درجات الحرارة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا اليوم الإثنين.

وأشارت السلطات وخبراء البيئة إلى نقص الأوكسجين في البحيرة بسبب موجة الطقس الحار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت الحرارة في إقليم مرسية إلى أكثر من أربعين درجة مئوية في بعض المناطق.

وبعث فيرناندو لوبيز ميراس رئيس حكومة مرسية برسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز يدعو إلى عقد اجتماع أزمة بشكل فوري لاتخاذ قرارات بشأن الاجراءات الواجبة لحماية البحيرة التي تعاني من مشكلات بيئية على مدار سنوات.