مصادر تونسية لـ"الخليج 365": قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر رئاسية لـ ”الخليج 365” النقاب عن الرئيس قيس سعيد حسم اسم رئيس الحكومة المقبلة، وسيتم الإعلان خلال ساعات.

وأظهرت المصادر أن الرئيس التونسي سيقوم بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة مع تشكيلته الوزارية الكاملة والتي لن تتجاوز 20 وزيرا.



وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الحكومة عمل في الحملة الرئاسية لقيس سعيد عام 2019، مشيرة إلى أن التكتم عنه، لدواعي أمنية بعد ورود معلومات تفيد وجود مخطط لاغتيال قيس سعيد.

وأعفى الرئيس التونسي رئيس الحكومة هشام المشيشي في 25 يوليو/تموز الماضي، ضمن جملة من الإجراءات تمثلت في تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أعلن سعيد نفسه رئيسًا للنيابة العمومية "الجهة التي تتعهد بفتح الملفات القضائية".

كما أعلن الرئيس قيس سعيد خلال هذا الشهر جملة من الإجراءات الاستثنائية، حيث تم وضع عدد من القضاة، والسياسيين والنواب في الإقامة الجبرية، كما أمر القضاء العسكري باستدعاء نواب الإخوان سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي وراشد الخياري ونضال السعودي .